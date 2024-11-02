Макс Рихтер на обложке More or Less Magazine: Фото и интервью02.11.24
Британский композитор и пианист Макс Рихтер, известный своими работами в жанре минимализма и неоклассики, появился на обложке нового выпуска More or Less Magazine. В интервью, проведенном в студии Studio Richter Mahr, которая расположена в живописной местности Оксфордшира, Рихтер рассказал о своих творческих практиках, работе в студии и философии нового альбома In a Landscape.
Studio Richter Mahr, созданная Рихтером и его женой, художницей Юлией Мар, представляет собой пространство, где переплетаются природа и искусство. Студия построена на территории бывшей фермы, которая теперь обеспечивает около 90% пищи для её обитателей.
В интервью Макс Рихтер рассказал о своём последнем альбоме In a Landscape, сочинённом и записанном именно здесь. Альбом исследует взаимодействие человека и природы, находит отклик в литературных произведениях и становится отражением его размышлений о современной культуре и влиянии технологий.
«Одной из тем альбома была связь между человеком и природой. Фраза «Late and Soon» взята из стихотворения Уильяма Вордсворта 1802 года, где он пишет: "Мир слишком много для нас значит; рано и поздно, / За добычей и тратами мы теряем наши силы" Эта идея "рано и поздно" — как нечто вездесущее и непреодолимое. Мне кажется, он писал о социальных сетях», — говорит Рихтер о сингле «Late and Soon».
Особое внимание в статье уделено отношениям Рихтера с модой: он обсудил своё сотрудничество с Кимом Джонсом, креативным директором Dior Homme и Fendi, для которого он создавал музыку для показов. Эта дружба и совместная работа возникли на фоне общего интереса к искусству и литературе.
В интервью Рихтер делится своими мыслями о том, как музыка взаимодействует с другими видами искусства — модой и кино. Композитор утверждает, что музыка является естественной частью культурного диалога, соединяя различные формы творчества и помогая людям находить общие точки соприкосновения.
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Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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