В интервью Макс Рихтер рассказал о своём последнем альбоме In a Landscape, сочинённом и записанном именно здесь. Альбом исследует взаимодействие человека и природы, находит отклик в литературных произведениях и становится отражением его размышлений о современной культуре и влиянии технологий.

«Одной из тем альбома была связь между человеком и природой. Фраза «Late and Soon» взята из стихотворения Уильяма Вордсворта 1802 года, где он пишет: "Мир слишком много для нас значит; рано и поздно, / За добычей и тратами мы теряем наши силы" Эта идея "рано и поздно" — как нечто вездесущее и непреодолимое. Мне кажется, он писал о социальных сетях», — говорит Рихтер о сингле «Late and Soon».

Особое внимание в статье уделено отношениям Рихтера с модой: он обсудил своё сотрудничество с Кимом Джонсом, креативным директором Dior Homme и Fendi, для которого он создавал музыку для показов. Эта дружба и совместная работа возникли на фоне общего интереса к искусству и литературе.

В интервью Рихтер делится своими мыслями о том, как музыка взаимодействует с другими видами искусства — модой и кино. Композитор утверждает, что музыка является естественной частью культурного диалога, соединяя различные формы творчества и помогая людям находить общие точки соприкосновения.

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