Британский композитор и пианист Макс Рихтер, известный своими работами в жанре минимализма и неоклассики, появился на обложке нового выпуска More or Less Magazine. В интервью, проведенном в студии Studio Richter Mahr, которая расположена в живописной местности Оксфордшира, Рихтер рассказал о своих творческих практиках, работе в студии и философии нового альбома In a Landscape.

Studio Richter Mahr, созданная Рихтером и его женой, художницей Юлией Мар, представляет собой пространство, где переплетаются природа и искусство. Студия построена на территории бывшей фермы, которая теперь обеспечивает около 90% пищи для её обитателей.