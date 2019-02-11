Шведский композитор стал лауреатом премии «Грэмми» за лучший саундтрек к визуальному представлению. Его музыка к крайне успешному блокбастеру «Черная пантера» насквозь пропитана афрофутуризмом. По словам Людвига (Ludwig Göransson), для создания правильной атмоcферы он опирался на традиционную музыку Африки до колонизации материка. Чтобы сделать музыку более кинематографичной, к традиционным ритмам и музыкальным инструментам Черного континента он добавил оркестровое звучание и электронные аранжировки. Для более глубокого изучения культуры Людвиг Йоранссон специально отправился в тур по Западной Африке вместе с сенегальским музыкантом Баабом Маалом (Baaba Maal). Многие из записей, которые сделал в пути шведский композитор, в итоге вошли в саундтрек «Черной пантеры». Именно голос Баабы Маала звучит в нескольких композициях к фильму.



Людвиг Йоранссон — шведский композитор, автор музыки к таким фильмам, как «Веном», «Крид: Наследие Рокки», «Полтора шпиона» и «Весь этот мир», продюсер и композитор сериалов «Атланта» и «Сообщество». Кроме того, Людвиг давно и тесно сотрудничает с триумфатором «Грэмми»-2019 Childish Gambino. В прошлом году оба получили номинации за песню «Redbone» и альбом «Awaken, My Love!», в этом — отхватили сразу две статуэтки за абсолютный хит «This is America».



Американская академия звукозаписи назвала победителей «Грэмми» 10 февраля. 61-я церемония вручения премии Американской академии звукозаписи прошла в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center в Лос-Анджелесе. Кроме Людвига Йоранссона на музыкальную кинонаграду претендовали Джон Уильямс («Звездные войны: Последние джедаи»), Александр Деспла («Форма воды»), Майкл Джаккино («Тайна Коко»), Ханс Циммер и Бенджамин Уолфиш («Бегущий по лезвию 2049»).