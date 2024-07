Японские композиторы Такахиро Кидо и Юки Мурата в своих социальных сетях анонсировали 8 сентября выход нового альбома Films под названием ‘at the deep end’, стороннего проекта инструментальной группы Anoice. Этот уникальный шедевр современной инструментальной музыки создает атмосферу, которая погружает слушателей в глубины морской бездны.

Как и в предыдущем альбоме, все композиции были созданы пианистом Юки Мурата, исполнены группой Anoice и сведены композитором Такахиро Кидо, отвечающим за аранжировку и микширование кинематографических саундтреков.

В альбоме at the deep end можно услышать красивые и спокойные композиции, такие как blue in gray и the deep sea, использованные в качестве саундтреков для предстоящего фильма Girls on Film режиссера Робина Бэйна в США, а также dispersion, которая была впервые исполнена на сцене ASIA BEAUTY EXPO 2022 – одного из крупнейших событий в мире индустрии красоты в Азии. Кроме того, в альбоме присутствуют такие шедевры, как into the vervet storm и ever changing, представляющие собой деструктивные темные фэнтезийные песни, характерные для Films. В особенности выделяется сингл noctiluca – одна из самых эмоциональных и эфемерных неоклассических, электронных композиций.

Такахиро Кидо (Takahiro Kido) — владелец токийского лейбла Ricco, верный соратник Юки Мурата, основатель проектов Anoice, RiLF, films, cru, mizu amane. Импрессионист по духу, он ищет импульс к сочинению композиции в мимолетных ощущениях, зарисовках из реальной жизни. Кидо пишет музыку для кино, играет на добром десятке инструментов, самостоятельно программируя все записанные партии и дополняя полученное эффектами, шумами и глитчами. Юки Мурата (Yuki Murata) — супруга и верная соратница Такахиро Кидо по проектам Anoice, RiLF, films, cru, mizu amane. Узнаваемый почерк пианистки — кроткие, воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Такахиро Кидо и Юки Мурата можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.