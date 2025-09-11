Композитор Арво Пярт празднует 90-летие

Композитор Арво Пярт празднует 90-летие11.09.25
11 сентября 2025 года исполнилось 90 лет выдающемуся эстонскому композитору Арво Пярту — одному из самых исполняемых современных авторов в мире. Его музыка, основанная на разработанном им стиле tintinnabuli, стала знаковым явлением в неоклассике и оказала значительное влияние на развитие современной академической музыки.
Арво Пярт родился в 1935 году в Пайде и вырос в Раквере. Его творческая биография тесно связана с историей ХХ века: от ограничений и цензуры в советскую эпоху до международного признания и исполнения в крупнейших концертных залах мира.
Стиль tintinnabuli, появившийся в конце 1970-х, определил уникальный язык композитора. Простота фактуры и особая работа с тишиной стали основой произведений, в которых соединяются строгость формы и духовная глубина. Именно в этом ключе были написаны такие знаковые сочинения, как Fratres, Spiegel im Spiegel и Tabula Rasa, ставшие частью мирового музыкального канона.
За последние полтора десятилетия Пярт удостоился многочисленных международных наград, среди которых японская Praemium Imperiale, шведская Polar Music Prize и Золотая медаль Королевского филармонического общества в Великобритании.
Юбилей был отмечен в Центре Арво Пярта в Лаулаcмаа, где собрались семья, коллеги и почитатели его творчества. В программу вошли музыкальные исполнения и слова благодарности, посвящённые мастеру, чья музыка, рожденная из тишины и духовного поиска, продолжает звучать как послание единства в мире, полном противоречий.
Арво Пярт остаётся символом современного духовного искусства, а его музыка — примером того, как в минимализме и простоте можно выразить универсальные смыслы.
Арво Пярт (Arvo Pärt) — один из самых значимых музыкантов XX века. Живая легенда, культовый композитор для нескольких поколений, выдающийся мыслитель и философ от мира музыки. На протяжении долгой творческой карьеры Пярт склонялся к разным музыкальным течениям, идеологиям, но до конца не разделил ни одно из них. Ближе всего он был к минимализму, но его минимализм — это не аскетичные арт-манифесты американских или немецких композиторов. В музыке Арво Пярта много духовного, человеческого. Оттого ее называют сакральным минимализмом. Подробнее с творчеством Арво Пярта можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.
