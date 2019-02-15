Релиз стал четвертым в серии INSIGHT, которую французский мастер демпферных меланхоличных мелодий издает с 2015 года. По традиции автор избегает имен и названий, позволяя музыке говорить самой за себя. Десять хрупких фортепианных произведений раскрывают глубину чувств и эмоций композитора. По его заявлениям Жюльена, INSIGHT IV — заключительный альбом серии.

<a href="http://julienmarchal.bandcamp.com/album/insight-iv">INSIGHT IV by Julien Marchal</a>

Накануне состоялась эксклюзивная премьера трека «Insight XXXVII», вместе с которой Маршал опубликовал первую страницу нот в своих социальных сетях и попросил поклонников немного поимпровизировать. В ответ он получил восемь разных интерпретаций от пианистов со всего мира. Эта акция объединила несколько неизвестных авторов в едином творческом порыве — и это очередное доказательство силы музыки и преимущества обезличенного подхода, который последовательно продвигает Жюльен. В начале недели, 10 февраля, композитор провел прямую видеотрансляцию из своей гостиной, во время которой сыграл короткую импровизацию и три трека с альбома.

INSIGHT IV доступен для прослушивания и покупки на страничке артиста в Bandcamp, а также для заказа в ограниченном тираже на компакт-дисках и виниле.