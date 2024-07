Густаво Сантаолалья стал автором саундтрека к сериалу «Земля монстров» (Monsterland) о людях с поломанными судьбами, которые встречаются с потусторонними существами и меняют свои взгляды на жизнь. Аргентинский композитор не изменяет своему фирменному почерку, известному по видеоигре The Last of Us, и для придания мистической атмосферы использует классическую гитару, скрипки и мрачную эмбиентную электронику. Вместе с Густаво музыку к сериалу также создавал подопечный композитора, молодой аргентинец Хуан Луки (Juan Luqui).

Густаво Сантаолалья (Gustavo Santaolalla) — аргентинский композитор и музыкант, известный по работе с режиссёром Алехандро Гонсалесом Иньярриту, саундтрекам к фильмам «Горбатая гора», «Вавилон», «21 грамм» и сериалу «Нарко: Мексика». Он познакомил широкую аудиторию с традиционными струнными инструментами Латинской Америки, ронроко и чаранго. В активе композитора две премии «Оскар», две «Грэмми», «Золотой глобус» и многочисленные латиноамериканские «Грэмми». Его произведения отличают страстные и нежные гитарные мелодии, аккуратно приправленные струнными и перкуссией, оригинальные ритмы и медитативные, тягучие клавишные партии.