Итальянский композитор Бруно Бавота представил новое произведение «By the Sea». Этот трек был вдохновлён его ежедневными прогулками вдоль берега моря. По словам самого Бавоты, композиция олицетворяет красоту, которую можно найти в простых вещах, и призвана напомнить слушателям о важности таких мгновений.

Творчество Бавоты известно своим искренним подходом к композиторству, что можно увидеть и в предыдущих его работах, таких как альбомы Out of the Blue и The Secret of the Sea. Его музыка часто переносит слушателя в атмосферные звуковые пейзажи, вызывая глубокие эмоции и размышления.

Трек «By the Sea» продолжает традицию создания эмоционально насыщенных композиций, которые находят отклик в сердцах слушателей по всему миру.