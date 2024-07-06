Концерты в Ялте

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Ялта — культурная столица Крыма, здесь каждый найдет что-то по душе: уникальные музеи, театры с разнообразными постановками и современные кинотеатры. Оркестр CAGMO представляет высококлассные музыкальные программы, которые становятся настоящими культурными событиями города. Не упустите возможность окунуться в мир изысканной музыки и эмоций!