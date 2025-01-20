Ближайшие концерты в Йошкар-Ола
Новости
Рут Сленчиньска, последняя ученица Рахманинова, отметила своё 100-летие20.01.25
15 января 2025 года легендарная пианистка Рут Сленчиньска, последняя живая ученица Сергея Рахманинова, отпраздновала своё 100-летие...
Plankton — 54-минутный сингл Рюити Сакамото к выставке биолога Кристиана Сардета18.01.25
«Plankton» — это 54-минутная композиция, выпущенная в 2016 году и исследующая хрупкую и удивительную природу микроскопической жизни в океанах...
17 января — День рождения Рюити Сакамото17.01.25
Сегодня, в день рождения Рюити Сакамото, стоит вспомнить о его значении в мировой музыкальной культуре и о том, как его произведения продолжают вдохновлять...
Юки Мурата выпустила 20-й трек «hommage» с альбома 24 Piano Sketches16.01.25
Японская пианистка и композитор Юки Мурата поделилась новой композицией «hommage». Это 20-й трек из её амбициозного сольного проекта «24 Piano Sketches»...
Бруно Бавота поделился новым синглом «Anything Could Happen»13.01.25
Бруно Бавота начал новый год с радостной новостью для поклонников своей музыки — композитор выпустил трек «Anything Could Happen»...
Юки Мурата поделилась 19-м треком «the curtain rises» с альбома 24 Piano Sketches10.01.25
Юки Мурата продолжает радовать поклонников. В первый день нового года она представила 19-й трек проекта 24 Piano Sketches — «the curtain rises»...
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