Концерты в Йошкар-Ола

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Рут Сленчиньска, последняя ученица Рахманинова, отметила своё 100-летие

20.01.25Рут Сленчиньска, последняя ученица Рахманинова, отметила своё 100-летие

15 января 2025 года легендарная пианистка Рут Сленчиньска, последняя живая ученица Сергея Рахманинова, отпраздновала своё 100-летие...

Plankton — 54-минутный сингл Рюити Сакамото к выставке биолога Кристиана Сардета

18.01.25Plankton — 54-минутный сингл Рюити Сакамото к выставке биолога Кристиана Сардета

«Plankton» — это 54-минутная композиция, выпущенная в 2016 году и исследующая хрупкую и удивительную природу микроскопической жизни в океанах...

17 января — День рождения Рюити Сакамото

17.01.2517 января — День рождения Рюити Сакамото

Сегодня, в день рождения Рюити Сакамото, стоит вспомнить о его значении в мировой музыкальной культуре и о том, как его произведения продолжают вдохновлять...

Юки Мурата выпустила 20-й трек «hommage» с альбома 24 Piano Sketches

16.01.25Юки Мурата выпустила 20-й трек «hommage» с альбома 24 Piano Sketches

Японская пианистка и композитор Юки Мурата поделилась новой композицией «hommage». Это 20-й трек из её амбициозного сольного проекта «24 Piano Sketches»...

Бруно Бавота поделился новым синглом «Anything Could Happen»

13.01.25Бруно Бавота поделился новым синглом «Anything Could Happen»

Бруно Бавота начал новый год с радостной новостью для поклонников своей музыки — композитор выпустил трек «Anything Could Happen»...

Юки Мурата поделилась 19-м треком «the curtain rises» с альбома 24 Piano Sketches

10.01.25Юки Мурата поделилась 19-м треком «the curtain rises» с альбома 24 Piano Sketches

Юки Мурата продолжает радовать поклонников. В первый день нового года она представила 19-й трек проекта 24 Piano Sketches — «the curtain rises»...

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