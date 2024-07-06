Концерты в Ярославле

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Ярославль — это удивительный город с богатой исторической летописью и особой душевной атмосферой. Здесь вы можете открыть для себя уникальные театральные постановки, насладиться просмотром новинок в современных кинотеатрах и погрузиться в увлекательные музейные экспозиции, раскрывающие тайны прошлого и современности. Афиша концертов на 2024 год предлагает разнообразие музыкальных программ, среди которых каждый сможет найти что-то особенное для себя. Насладитесь выступлениями талантливых музыкантов оркестра CAGMO и создайте свои неповторимые впечатления!