Концерты в Воронеже

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Воронеж – красивый и динамичный город в центре Черноземья, где современные технологии переплетаются с богатым культурным наследием. Здесь вы найдете современные кинотеатры, уютные театры и уникальные музеи. Афиша концертов на 2024 год предлагает разнообразие музыкальных событий от оркестра CAGMO. Насладитесь высоким искусством вместе с нами!