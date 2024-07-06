Концерты в Великом Новгороде

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Великий Новгород – город с богатой историей и уникальным культурным наследием на северо-западе России. Здесь расположены разнообразные культурные площадки: от театров и кинотеатров до интересных музейных экспозиций. Великий Новгород славится своими древними памятниками архитектуры и уникальным культурным наследием. Афиша концертов на 2024 год предлагает жителям и гостям города широкое разнообразие музыкальных программ от оркестра CAGMO. Приглашаем всех насладиться музыкой в этом историческом и культурном центре.