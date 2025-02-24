Концерты в Волжский

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Композиции Юки Мураты в новых клипах фотографа Хироши Йошиды

24.02.25Композиции Юки Мураты в новых клипах фотографа Хироши Йошиды

Японский фотограф Хироши Йошида, известный своими снимками природных ландшафтов, опубликовал три новых видеоролика с музыкой Юки Мураты...

Интервью Дастина О'Хэллорана о новом альбоме 1001

20.02.25Интервью Дастина О'Хэллорана о новом альбоме 1001

Дастин О'Хэллоран в недавнем интервью рассказал о работе над альбомом 1001, влияниях и вдохновениях новой пластинки...

Композитор Макс Рихтер дал концерт в Sydney Opera House

18.02.25Композитор Макс Рихтер дал концерт в Sydney Opera House

Совместно с ансамблем American Contemporary Music Ensemble (ACME) Макс Рихтер представил полные версии двух своих альбомов в Sydney Opera House...

Юки Мурата поделилась 22-м треком «sailing with no destination» с альбома 24 Piano Sketches

17.02.25Юки Мурата поделилась 22-м треком «sailing with no destination» с альбома 24 Piano Sketches

Японская пианистка и композитор Юки Мурата представила 22-й трек «sailing with no destination» из своего нового сольного альбома 24 Piano Sketches...

Такахиро Кидо и Юки Мурата поделились новостями о совместном EP группы Anoice и Кенджи Адзумы

14.02.25Такахиро Кидо и Юки Мурата поделились новостями о совместном EP группы Anoice и Кенджи Адзумы

Участники японской группы Anoice, композитор Такахиро Кидо и пианистка Юки Мурата, делятся подробностями о новом мини-альбоме...

Людовико Эйнауди об отношениях с лейблом, живых выступлениях и популярности в TikTok

11.02.25Людовико Эйнауди об отношениях с лейблом, живых выступлениях и популярности в TikTok

В недавнем интервью Людовико Эйнауди поделился мыслями о значении живых выступлений, сотрудничестве с лейблом Decca и популярности в TikTok...

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