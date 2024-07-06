Концерты в Вологде

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Вологда – прекрасный и исторический город на северо-западе России, известный своими старинными кремлями и богатой культурной историей. Здесь можно посетить театры, кинотеатры и уникальные музеи, а также участвовать в культурных мероприятиях на различных концертных площадках. Афиша концертов на 2024 год предлагает разнообразие музыкальных программ оркестра CAGMO, которые сделают ваш отдых незабываемым. Приходите разделить с нами радость и вдохновение от прекрасной музыки оркестра CAGMO.