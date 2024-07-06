Концерты в Владивостоке

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Владивосток - это уникальный и красивый город на Дальнем Востоке, который славится своим географическим положением и прекрасными видами на море. Здесь вы сможете насладиться выступлениями в уютных театрах и концертных залах, посетить современные кинотеатры и многочисленные музеи. Афиша концертов на 2024 год позволяет погрузиться в мир искусства и музыки, представленный оркестром CAGMO.