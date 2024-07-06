Концерты в Волгограде

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Волгоград – город на берегах Волги, прославленный своими героическими событиями и богатым культурным наследием. Здесь каждый найдет что-то по своему вкусу: театры, кинотеатры, музеи и уникальные концертные площадки на 2024 год. Афиша концертов приглашает насладиться музыкальными произведениями оркестра CAGMO и погрузиться в атмосферу искусства.