Концерты в Владимир

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Макс Рихтер поделился соло-версией композиции «A Colour Field» для пианино

07.10.24Макс Рихтер поделился соло-версией композиции «A Colour Field» для пианино

Композитор Макс Рихтер представил новую соло-версию композиции «A Colour Field», которая является частью его альбома In A Landscape...

Композитор Людовико Эйнауди анонсировал альбом The Summer Portraits и опубликовал новое произведение Rose Bay

05.10.24Композитор Людовико Эйнауди анонсировал альбом The Summer Portraits и опубликовал новое произведение Rose Bay

В следующем году, 31 января, выйдет новый альбом Людовико Эйнауди The Summer Portraits. Этот альбом наполнен воспоминаниями о бесконечном лете...

У композитора Фабрицио Патерлини вышел новый альбом «Summer Stories»

05.10.24У композитора Фабрицио Патерлини вышел новый альбом «Summer Stories»

Итальянский композитор Фабрицио Патерлини выпустил новый альбом «Summer Stories». Эта работа представляет собой...

Пианистка Anoice Юки Мурата поделилась 12-м треком «fall sketch» с альбома «24 Piano Sketches»

03.10.24Пианистка Anoice Юки Мурата поделилась 12-м треком «fall sketch» с альбома «24 Piano Sketches»

Японская пианистка Юки Мурата, участница группы Anoice, представила новую композицию «fall sketch» — 12-й трек ее масштабного проекта...

Макс Рихтер поделился идеями и смыслами композиции «The Poetry of Earth»

02.10.24Макс Рихтер поделился идеями и смыслами композиции «The Poetry of Earth»

Композиция построена вокруг мелодии пианино, в которую вплетены разнообразные струнные партии. В небольшом видео-интервью Рихтер...

Флориан Кристл поделился подробностями создания сингла «Bulgaria» с нового альбома Donau

01.10.24Флориан Кристл поделился подробностями создания сингла «Bulgaria» с нового альбома Donau

Композитор отметил, что при работе над новой композицией «Bulgaria» из своего предстоящего альбома Donau он стремился передать атмосферу Болгарии, объединяя...

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