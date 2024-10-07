Концерты в Владимир

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Новости
Макс Рихтер поделился соло-версией композиции «A Colour Field» для пианино07.10.24
Композитор Макс Рихтер представил новую соло-версию композиции «A Colour Field», которая является частью его альбома In A Landscape...
Композитор Людовико Эйнауди анонсировал альбом The Summer Portraits и опубликовал новое произведение Rose Bay05.10.24
В следующем году, 31 января, выйдет новый альбом Людовико Эйнауди The Summer Portraits. Этот альбом наполнен воспоминаниями о бесконечном лете...
У композитора Фабрицио Патерлини вышел новый альбом «Summer Stories»05.10.24
Итальянский композитор Фабрицио Патерлини выпустил новый альбом «Summer Stories». Эта работа представляет собой...
Пианистка Anoice Юки Мурата поделилась 12-м треком «fall sketch» с альбома «24 Piano Sketches»03.10.24
Японская пианистка Юки Мурата, участница группы Anoice, представила новую композицию «fall sketch» — 12-й трек ее масштабного проекта...
Макс Рихтер поделился идеями и смыслами композиции «The Poetry of Earth»02.10.24
Композиция построена вокруг мелодии пианино, в которую вплетены разнообразные струнные партии. В небольшом видео-интервью Рихтер...
Флориан Кристл поделился подробностями создания сингла «Bulgaria» с нового альбома Donau01.10.24
Композитор отметил, что при работе над новой композицией «Bulgaria» из своего предстоящего альбома Donau он стремился передать атмосферу Болгарии, объединяя...
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