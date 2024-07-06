Концерты в Ульяновске

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Ульяновск — это город с динамичной культурной жизнью и многообразием развлечений. Здесь представлены уютные театры, современные кинотеатры и увлекательные музейные экспозиции, отражающие богатое культурное наследие региона. Афиша концертов 2024 года от оркестра CAGMO приглашает вас окунуться в мир музыки и насладиться выступлениями музыкантов. Выберите концерт по своему вкусу и ощутите всю глубину музыкального искусства в Ульяновске!