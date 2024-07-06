Концерты в Уфе

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Уфа — это современный город с более чем миллионным населением . Здесь вас ждут уникальные концертные площадки, современные кинотеатры и уютные театры. Ознакомьтесь с афишей концертов на 2024 год от оркестра CAGMO и насладитесь великолепной современной классической музыкой. Выберите свой концерт и ощутите всю глубину музыкального искусства!