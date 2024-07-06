Концерты в Тюмени

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Тюмень — это город с уникальным культурным наследием и богатой историей, где каждый найдет что-то по душе. Здесь расположены выдающиеся театры, современные кинотеатры и увлекательные музеи с экспозициями, олицетворяющими многовековую культурную традицию региона. Афиша концертов на 2024 год от оркестра CAGMO приглашает вас насладиться великолепными музыкальными произведениями. Откройте для себя мир музыкальных вечеров в Тюмени и насладитесь неповторимой атмосферой музыкального искусства!