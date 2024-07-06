Концерты в Твери

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Тверь — это уютный и исторически богатый город, где каждый найдет что-то по душе. Здесь высоко ценятся театры, современные кинотеатры и музеи с интересными экспозициями. В нашей афише концертов на 2024 год вы найдете разнообразные музыкальные программы от оркестра CAGMO. Насладитесь великолепным исполнением оркестра CAGMO!