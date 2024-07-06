Концерты в Туле

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Тула — это не только город с богатой исторической и культурной наследием, но и настоящая жемчужина России. Здесь высоко ценятся уютные театры, современные кинотеатры и интересные музейные экспозиции, которые помогают ознакомиться с богатством прошлого и настоящего города. Афиша концертов на 2024 год от оркестра CAGMO радует разнообразием музыкальных программ. Погрузитесь в мир музыки и выберите именно тот концерт, который запомнится вашему сердцу надолго!