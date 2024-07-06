Концерты в Томске

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Томск — это город с богатой исторической и культурной наследием. Здесь каждый найдет что-то по своему вкусу: многочисленные театры, современные кинотеатры и уникальные музейные экспозиции делают его центром культурной жизни Сибири. Афиша концертов на 2024 год приглашает вас насладиться великолепием музыкального искусства. Выберите свой концерт и создайте незабываемые впечатления вместе с оркестром CAGMO!