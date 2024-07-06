Концерты в Тольятти

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Тольятти — это город с развитой культурной инфраструктурой и активной жизнью. Здесь вас ждут современные кинотеатры, уютные театры и уникальные музейные экспозиции. Город славится своими культурными мероприятиями, которые привлекают как местных жителей, так и гостей из других регионов. Афиша концертов на 2024 год приглашает вас насладиться выступлениями оркестра CAGMO. Выберите свой идеальный концерт и окунитесь в мир музыкального искусства!