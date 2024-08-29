Концерты в Светлогорск

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Альбом CODA композитора Рюити Сакамото впервые выпустят за пределами Японии

29.08.24Альбом CODA композитора Рюити Сакамото впервые выпустят за пределами Японии

Выпущенный в Японии в 1983 году, этот альбом представляет собой сольную фортепианную интерпретацию саундтрека к культовому фильму...

Макс Рихтер анонсировал эксклюзивные прослушивания нового альбома In a Landscape

28.08.24Макс Рихтер анонсировал эксклюзивные прослушивания нового альбома In a Landscape

Макс Рихтер объявил о предстоящих эксклюзивных прослушиваниях своего нового альбома In a Landscape в...

Вышел посмертный альбом Opus композитора Рюити Сакамото

09.08.24Вышел посмертный альбом Opus композитора Рюити Сакамото

«Искусство вечно, жизнь коротка» – так звучит слоган последней концертной фортепианной работы японского композитора Рюити Сакамото. Альбом представляет...

Композитор Флориан Кристл сообщил о выходе нового альбома Donau

04.08.24Композитор Флориан Кристл сообщил о выходе нового альбома Donau

Композитор Флориан Кристл поделился радостной новостью о скором выходе своего нового альбома под названием Donau. Уже сегодня трек Liszt Variation...

Сегодня состоялся релиз девятого трека River of Lights от пианистки и участницы Anoice, Юки Мурата

03.08.24Сегодня состоялся релиз девятого трека River of Lights от пианистки и участницы Anoice, Юки Мурата

В этот раз Мурата использовала кассетный магнитофон, проигрыватель MiniDisc и ранние модели iPhone для записи каждой песни. Благодаря ретро-оборудованию...

Композитор Карлос Сипа представил новый альбом The Book of Sounds

03.08.24Композитор Карлос Сипа представил новый альбом The Book of Sounds

The Book of Sounds — это цикл из 12 фортепианных пьес немецкого композитора Ганса Отте. Это был первый опыт работы над записью...

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