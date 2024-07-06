Концерты в Севастополе

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Севастополь — это город с богатой историей и потрясающими видами. Здесь можно насладиться не только пляжами Черного моря, но и культурными достопримечательностями, театрами, кинотеатрами, музеями и разливами концертными площадками. Ознакомьтесь с афишей концертов на 2024 год и выберите самый интересный для вас концерт оркестра CAGMO, чтобы вдохновиться великолепием музыки!