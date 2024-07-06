Ближайшие концерты в Ставрополе
Новости
Композитор Вим Мертенс анонсировал выпуск нового альбома Ranges of Robustness. Первое видео уже на канале!06.07.24
Произведением «Музыка Марины» композитор выражает своё уважение к русской поэтессе Марине Цветаевой (1892–1941). В этом произведении она представлена как...
4 июля — день рождения Инона Цура, создателя музыки для игр Fallout, Syberia, Crysis и Dragon Age04.07.24
Инон Цур — израильский композитор, написавший музыку для таких игр, как Fallout, Syberia, Crysis и Dragon Age. Он начал изучать музыку в раннем возрасте...
Композитор Оулавюр Арналдс запустил флешмоб, записанный в разных уголках планеты26.06.24
Флешмоб, записанный в разных уголках планеты, на композицию Happiness Does Not Wait. Композитор пишет...
Композитор Ян Тирсен возвращается с новыми концертами14.06.24
После прошлогоднего солд-аут концерта, композитор Ян Тирсен вновь вернется в Корк, чтобы...
Концерты летом в Перми13.06.24
Концерты с оркестром этим летом в Перми...
Вышел официальный саундтрек композитора Абеля Коженевского к фильму The Watchers09.06.24
Музыка Коженевского возвращает нас с племенным, языческим ритуалам докельтской Ирландии, показывая первобытно-животную энергетику...
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Ставрополь — это город с богатой историей и динамичной культурной жизнью. Здесь вас ждут уютные театры, современные кинотеатры и уникальные музейные коллекции. Погрузитесь в мир музыкальных открытий с афишей концертов на 2024 год, представленной оркестром CAGMO. Насладитесь великолепными выступлениями и выберите свой идеальный концерт!
прошедшие концерты оркестра CAGMO