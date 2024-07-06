Концерты в Ставрополе

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Ставрополь — это город с богатой историей и динамичной культурной жизнью. Здесь вас ждут уютные театры, современные кинотеатры и уникальные музейные коллекции. Погрузитесь в мир музыкальных открытий с афишей концертов на 2024 год, представленной оркестром CAGMO. Насладитесь великолепными выступлениями и выберите свой идеальный концерт!