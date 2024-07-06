Концерты в Санкт-Петербурге

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Санкт-Петербург — культурная столица России, признанная мировым лидером в культурном туризме по версии World Travel Awards. Город привлекает своим множеством музеев, театров, кинотеатров и концертных площадок. В нем ощущается уникальное сочетание исторического наследия Российской империи и монументального Советского Союза. Афиша концертов 2024 года предлагает разнообразие музыкальных программ, привлекающих аудиторию всех возрастов. Погрузитесь в мир музыки и насладитесь выбором уникальных концертов в великолепном Санкт-Петербурге!