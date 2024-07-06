Концерты в Смоленске

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Смоленск — это город с уникальным культурным наследием и особенной атмосферой, который привлекает жителей и гостей своими культурными мероприятиями. Здесь вы найдете уютные театры, современные кинотеатры и многочисленные музеи с увлекательными экспозициями, отражающими богатую историю и культуру региона. Афиша концертов на 2024 год предлагает широкий выбор музыкальных событий, включая выступления оркестра CAGMO. Выберите свой концерт и ощутите всю глубину музыкального искусства!