Концерты в Сыктывкаре

Новости

Макс Рихтер поделился видео с иммерсивного шоу Cercle Odyssey в Париже

26.12.25Макс Рихтер поделился видео с иммерсивного шоу Cercle Odyssey в Париже

Композитор Макс Рихтер поделился видео-концертом проекта Cercle Odyssey — масштабного иммерсивного шоу, проходящего в Париже...

Никлас Пашбург поделился новым синглом «Paimpol»

24.12.25Никлас Пашбург поделился новым синглом «Paimpol»

Немецкий композитор и пианист Никлас Пашбург выпустил новый сингл «Paimpol», вдохновленный портовым городом Пемполь...

Вышел новый альбом Такахиро Кидо и Юки Мураты — Music for Piano and Chamber Orchestra, записанный в Москве

23.12.25Вышел новый альбом Такахиро Кидо и Юки Мураты — Music for Piano and Chamber Orchestra, записанный в Москве

Японские композиторы и участники проекта Anoice — Такахиро Кидо и Юки Мурата — официально выпустили совместный альбом Music for Piano and Chamber Orchestra...

Оулавюр Арналдс поделился новым выступлением Sunrise Session III — Видео

22.12.25Оулавюр Арналдс поделился новым выступлением Sunrise Session III — Видео

Исландский композитор Оулавюр Арналдс опубликовал новое выступление в формате Sunrise Session III — камерный музыкальный видеопроект...

Вышел новый клип Роберто Качапалья к синглу «Lumina» — Видео

22.12.25Вышел новый клип Роберто Качапалья к синглу «Lumina» — Видео

Итальянский композитор и пианист Роберто Качапалья представил официальный видеоклип на свой новый сингл «Lumina»...

Мартин Кольштедт анонсировал новый альбом — Kluft

12.12.25Мартин Кольштедт анонсировал новый альбом — Kluft

Немецкий композитор и пианист Мартин Кольштедт анонсировал выход нового альбома под названием Kluft...

