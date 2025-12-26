Ближайшие концерты в Сыктывкаре
Новости
Макс Рихтер поделился видео с иммерсивного шоу Cercle Odyssey в Париже26.12.25
Композитор Макс Рихтер поделился видео-концертом проекта Cercle Odyssey — масштабного иммерсивного шоу, проходящего в Париже...
Никлас Пашбург поделился новым синглом «Paimpol»24.12.25
Немецкий композитор и пианист Никлас Пашбург выпустил новый сингл «Paimpol», вдохновленный портовым городом Пемполь...
Вышел новый альбом Такахиро Кидо и Юки Мураты — Music for Piano and Chamber Orchestra, записанный в Москве23.12.25
Японские композиторы и участники проекта Anoice — Такахиро Кидо и Юки Мурата — официально выпустили совместный альбом Music for Piano and Chamber Orchestra...
Оулавюр Арналдс поделился новым выступлением Sunrise Session III — Видео22.12.25
Исландский композитор Оулавюр Арналдс опубликовал новое выступление в формате Sunrise Session III — камерный музыкальный видеопроект...
Вышел новый клип Роберто Качапалья к синглу «Lumina» — Видео22.12.25
Итальянский композитор и пианист Роберто Качапалья представил официальный видеоклип на свой новый сингл «Lumina»...
Мартин Кольштедт анонсировал новый альбом — Kluft12.12.25
Немецкий композитор и пианист Мартин Кольштедт анонсировал выход нового альбома под названием Kluft...
Аккредитация СМИ, медиапартнерство и бартер
Мы открыты к медиапартнерству и бартеру со СМИ, рекламными агентствами, отелями и другими коммерческими организациями.
Будем рады сотрудничеству!