Концерты в Сеул

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Композитор Доминик Шарпеньте поделился новым произведением «Ether»

11.10.24Композитор Доминик Шарпеньте поделился новым произведением «Ether»

Французский композитор Доминик Шарпентье представил свою новую музыкальную композицию «Ether». Это произведение является частью его нового...

10 октября — День рождения Майкла Джаккино, композитора «Мира Юрского Периода» и «Вверх»

10.10.2410 октября — День рождения Майкла Джаккино, композитора «Мира Юрского Периода» и «Вверх»

10 октября отмечает свой день рождения выдающийся американский композитор Майкл Джаккино, известный своими работами в области...

Макс Рихтер рассказал о музыкальных идеях композиции «Late and Soon»

08.10.24Макс Рихтер рассказал о музыкальных идеях композиции «Late and Soon»

В недавнем интервью Макс Рихтер рассказал о концепции своей композиции «Late and Soon», раскрывая музыкальные идеи, которые легли в основу произведения...

Макс Рихтер поделился соло-версией композиции «A Colour Field» для пианино

07.10.24Макс Рихтер поделился соло-версией композиции «A Colour Field» для пианино

Композитор Макс Рихтер представил новую соло-версию композиции «A Colour Field», которая является частью его альбома In A Landscape...

Композитор Людовико Эйнауди анонсировал альбом The Summer Portraits и опубликовал новое произведение Rose Bay

05.10.24Композитор Людовико Эйнауди анонсировал альбом The Summer Portraits и опубликовал новое произведение Rose Bay

В следующем году, 31 января, выйдет новый альбом Людовико Эйнауди The Summer Portraits. Этот альбом наполнен воспоминаниями о бесконечном лете...

У композитора Фабрицио Патерлини вышел новый альбом «Summer Stories»

05.10.24У композитора Фабрицио Патерлини вышел новый альбом «Summer Stories»

Итальянский композитор Фабрицио Патерлини выпустил новый альбом «Summer Stories». Эта работа представляет собой...

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