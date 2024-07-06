Концерты в Самаре

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Самара — город с богатым культурным наследием и динамичной жизнью. Здесь можно посетить уютные театры, современные кинотеатры и увлекательные музеи, отражающие историю искусства и науки. Афиша концертов на 2024 год предлагает разнообразные музыкальные программы от оркестра CAGMO, где каждый найдет что-то по душе. Погрузитесь в мир музыки вместе с нами в Самаре!