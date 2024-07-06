Концерты в Рязани

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Рязань – это город с уникальной атмосферой и насыщенной культурной жизнью. Здесь расположены разнообразные театры, современные кинотеатры и музеи, предлагающие разнообразные выставки и экспозиции. Приглашаем вас ознакомиться с нашей афишей концертов на 2024 год и насладиться великолепными музыкальными произведениями оркестра CAGMO – найдите что-то особенное для себя и откройте новые музыкальные горизонты вместе с нами!