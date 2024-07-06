Концерты в Рыбинске

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Рыбинск — это живописный город на берегах Волги, который славится своим богатым культурным наследием и активной жизнью. Город, известный своими историческими памятниками и прекрасными пейзажами, является центром культурных событий и развлечений. В Рыбинске вы найдете уютные театры, современные кинотеатры и интересные музеи, которые предлагают уникальные экспозиции, раскрывающие многогранную историю города и региона. Афиша концертов на 2024 год предлагает разнообразие музыкальных программ, среди которых каждый найдет что-то по душе. Оркестр CAGMO приглашает всех жителей и гостей Рыбинска на свои концерты!