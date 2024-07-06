Концерты в Ростове-на-Дону

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Ростов-на-Дону — культурная столица Юга России и привлекательное место для развлечений и культурных событий. В этом крупном региональном центре можно насладиться выступлениями в театрах и концертных залах, посетить современные кинотеатры и увлекательные музеи. Афиша концертов на 2024 год предлагает разнообразные программы, где каждый найдет что-то по душе. Погрузитесь в мир звуков и эмоций вместе с оркестром CAGMO в Ростове-на-Дону!