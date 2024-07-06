Концерты в Петрозаводске

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Петрозаводск — это уникальный город на берегу Онежского озера. Здесь представлены разнообразные кинотеатры, театры и уникальные музеи, каждый из которых раскрывает уникальные аспекты местной культуры. Приглашаем вас познакомиться с нашей афишей концертов и открыть для себя новые музыкальные впечатления вместе с оркестром CAGMO!