Концерты в Перми

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Пермь – это культурный центр Прикамья с развитой культурной инфраструктурой. Город богат памятниками архитектуры, филармониями, галереями, театрами и музеями, отражающими разнообразие культурных традиций. Пермь известна большим разнообразием мероприятий. Афиша концертов на 2024 год приглашает насладиться увлекательными выступлениями оркестра CAGMO. Выбирайте самое интересное и погружайтесь в мир музыки!