Концерты в Пензе

К концертам Новости Для СМИ

Пенза – это уютный и красивый город в Поволжском регионе России с богатым культурным наследием и активной жизнью. Здесь вы найдете разнообразные театры, современные кинотеатры и музеи с уникальными экспозициями. Оркестр CAGMO с радостью представляет свою афишу концертов на 2024 год – приходите разделить с нами радость и вдохновение от прекрасной музыки!