Концерты в Пскове

К концертам Новости Для СМИ

Псков — город с богатой историей и культурой, где каждый найдет что-то интересное. Многочисленные музеи расскажут о прошлом, театры предложат разнообразные постановки, а кинотеатры порадуют новыми фильмами. Афиша концертов 2024 от оркестра CAGMO представляет уникальные музыкальные программы. Не упустите шанс окунуться в мир музыки и искусства в Пскове!