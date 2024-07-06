Концерты в Орле

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Орел – это прекрасный и исторический город, расположенный на юге Центральной России, который славится своими культурными традициями и природой. Здесь можно посетить уютные театры, современные кинотеатры и интересные музейные экспозиции. Погрузитесь в мир искусства с нашей афишей концертов на 2024 год и найдите идеальное для вас музыкальное событие!