Концерты в Орле

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Композитор Вим Мертенс анонсировал выпуск нового альбома Ranges of Robustness. Первое видео уже на канале!

06.07.24Композитор Вим Мертенс анонсировал выпуск нового альбома Ranges of Robustness. Первое видео уже на канале!

Произведением «Музыка Марины» композитор выражает своё уважение к русской поэтессе Марине Цветаевой (1892–1941). В этом произведении она представлена как...

4 июля — день рождения Инона Цура, создателя музыки для игр Fallout, Syberia, Crysis и Dragon Age

04.07.244 июля — день рождения Инона Цура, создателя музыки для игр Fallout, Syberia, Crysis и Dragon Age

Инон Цур — израильский композитор, написавший музыку для таких игр, как Fallout, Syberia, Crysis и Dragon Age. Он начал изучать музыку в раннем возрасте...

Композитор Оулавюр Арналдс запустил флешмоб, записанный в разных уголках планеты

26.06.24Композитор Оулавюр Арналдс запустил флешмоб, записанный в разных уголках планеты

Флешмоб, записанный в разных уголках планеты, на композицию Happiness Does Not Wait. Композитор пишет...

Композитор Ян Тирсен возвращается с новыми концертами

14.06.24Композитор Ян Тирсен возвращается с новыми концертами

После прошлогоднего солд-аут концерта, композитор Ян Тирсен вновь вернется в Корк, чтобы...

Концерты летом в Перми

13.06.24Концерты летом в Перми

Концерты с оркестром этим летом в Перми...

Вышел официальный саундтрек композитора Абеля Коженевского к фильму The Watchers

09.06.24Вышел официальный саундтрек композитора Абеля Коженевского к фильму The Watchers

Музыка Коженевского возвращает нас с племенным, языческим ритуалам докельтской Ирландии, показывая первобытно-животную энергетику...

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Орел – это прекрасный и исторический город, расположенный на юге Центральной России, который славится своими культурными традициями и природой. Здесь можно посетить уютные театры, современные кинотеатры и интересные музейные экспозиции. Погрузитесь в мир искусства с нашей афишей концертов на 2024 год и найдите идеальное для вас музыкальное событие!

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