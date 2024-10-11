Ближайшие концерты в Оренбурге
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Композитор Доминик Шарпеньте поделился новым произведением «Ether»11.10.24
Французский композитор Доминик Шарпентье представил свою новую музыкальную композицию «Ether». Это произведение является частью его нового...
10 октября — День рождения Майкла Джаккино, композитора «Мира Юрского Периода» и «Вверх»10.10.24
10 октября отмечает свой день рождения выдающийся американский композитор Майкл Джаккино, известный своими работами в области...
Макс Рихтер рассказал о музыкальных идеях композиции «Late and Soon»08.10.24
В недавнем интервью Макс Рихтер рассказал о концепции своей композиции «Late and Soon», раскрывая музыкальные идеи, которые легли в основу произведения...
Макс Рихтер поделился соло-версией композиции «A Colour Field» для пианино07.10.24
Композитор Макс Рихтер представил новую соло-версию композиции «A Colour Field», которая является частью его альбома In A Landscape...
Композитор Людовико Эйнауди анонсировал альбом The Summer Portraits и опубликовал новое произведение Rose Bay05.10.24
В следующем году, 31 января, выйдет новый альбом Людовико Эйнауди The Summer Portraits. Этот альбом наполнен воспоминаниями о бесконечном лете...
У композитора Фабрицио Патерлини вышел новый альбом «Summer Stories»05.10.24
Итальянский композитор Фабрицио Патерлини выпустил новый альбом «Summer Stories». Эта работа представляет собой...
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