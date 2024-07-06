Концерты в Омске

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Омск – это красивый и исторический город на юге Западной Сибири, который славится своими культурными традициями и гостеприимством. Здесь вы найдете разнообразные театры, современные кинотеатры и уютные музеи, предлагающие уникальные экспозиции. Афиша концертов на 2024 год предлагает широкий выбор музыкальных событий. Насладитесь великолепием симфонических произведений оркестра CAGMO и найдите что-то особенное для себя!