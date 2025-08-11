Концерты в Нижнекамске

Новости
Такахиро Кидо представил второй главный сингл «Northern waltz» с нового сольного альбома11.08.25
Такахиро Кидо, участник неоклассического коллектива Anoice, выпустил второй главный сингл «Northern waltz» с грядущего сольного альбома INSOMNIA...
Бруно Бавота поделился новым произведением «And I saw you walking away»08.08.25
Бруно Бавота выпустил сольное фортепианное вальсовое произведение, вдохновлённое темой утраты и отсутствия — «And I saw you walking away»...
Федерико Альбанезе поделился новым произведением «First Poem»06.08.25
Итальянский композитор Федерико Альбанезе выпустил новое произведение «First Poem» — первый из трёх бонус-треков к альбому Blackbirds and the Sun of October...
Людовико Эйнауди собирает голосовые сообщения слушателей с их историями о лете для звуковой инсталляции05.08.25
Людовико Эйнауди объявил о запуске нового творческого проекта — звуковой инсталляции, основанной на воспоминаниях его слушателей о лете...
Оулавюр Арналдс рассказал о новом произведении Эйна Френча — «for Steph»04.08.25
Исландский композитор Оулавюр Арналдс поделился историей создания композиции «for Steph» — одного из ключевых треков нового альбома...
Дастин О'Хэллоран поделился новым синглом «Gold»31.07.25
«Gold» представляет собой минималистичную фортепианную зарисовку, записанную в студии О'Хэллорана в формате живой импровизации...
