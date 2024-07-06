Концерты в Нижневартовске

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Нижневартовск - это крупный город в Западной Сибири, расположенный в Ханты-Мансийском автономном округе. Город известен своими нефтяными месторождениями и важной промышленной базой. В местных театрах, кинотеатрах и музеях вы найдете уникальные экспозиции. Приглашаем вас ознакомиться с нашей афишей концертов 2024, чтобы найти интересные музыкальные события. Билеты уже в продаже!