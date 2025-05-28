Концерты в Невельске

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Ханс Циммер рассказал в чем заключается работа кинокомпозитора

28.05.25Ханс Циммер рассказал в чем заключается работа кинокомпозитора

Ханс Циммер в недавнем интервью с музыкальным продюсером Риком Беато поделился собственным взглядом на суть профессии композитора в киноиндустрии...

Юп Бевинг анонсировал Solipsism Redux — переосмысление дебютного альбома

26.05.25Юп Бевинг анонсировал Solipsism Redux — переосмысление дебютного альбома

Голландский пианист и композитор Юп Бевинг представил Solipsism Redux — переосмысленную версию своего дебютного альбома Solipsism к десятилетию его выхода...

Стартовали съёмки фильма о Дмитрии Шостаковиче — «Шум времени»

26.05.25Стартовали съёмки фильма о Дмитрии Шостаковиче — «Шум времени»

Cтартовали съёмки фильма «Шум времени» — нового проекта режиссёра Алексея Учителя, посвящённого одному из ключевых композиторов XX века, Дмитрию Шостаковичу...

Альбом Рюити Сакамото OPUS победил в категории Best Classical Album на Music Awards Japan 2025

22.05.25Альбом Рюити Сакамото OPUS победил в категории Best Classical Album на Music Awards Japan 2025

На Music Awards Japan в Киото альбом Opus композитора Рюити Сакамото был признан победителем в категории «Лучший классический альбом»...

Оулавюр Арналдс поделился новой композицией «Signs» и анонсировал альбом A Dawning

22.05.25Оулавюр Арналдс поделился новой композицией «Signs» и анонсировал альбом A Dawning

Исландский композитор и мультиинструменталист Оулавюр Арналдс представил новую композицию «Signs» — первую из грядущего альбома A Dawning...

Бруно Бавота поделился новой композицией «Not here»

19.05.25Бруно Бавота поделился новой композицией «Not here»

Бруно Бавота поделился новой композицией — «Not here». Работа продолжает творческую линию, заложенную в его предыдущем релизе Get Lost...

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