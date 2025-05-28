Концерты в Невельске

Новости
Ханс Циммер рассказал в чем заключается работа кинокомпозитора28.05.25
Ханс Циммер в недавнем интервью с музыкальным продюсером Риком Беато поделился собственным взглядом на суть профессии композитора в киноиндустрии...
Юп Бевинг анонсировал Solipsism Redux — переосмысление дебютного альбома26.05.25
Голландский пианист и композитор Юп Бевинг представил Solipsism Redux — переосмысленную версию своего дебютного альбома Solipsism к десятилетию его выхода...
Стартовали съёмки фильма о Дмитрии Шостаковиче — «Шум времени»26.05.25
Cтартовали съёмки фильма «Шум времени» — нового проекта режиссёра Алексея Учителя, посвящённого одному из ключевых композиторов XX века, Дмитрию Шостаковичу...
Альбом Рюити Сакамото OPUS победил в категории Best Classical Album на Music Awards Japan 202522.05.25
На Music Awards Japan в Киото альбом Opus композитора Рюити Сакамото был признан победителем в категории «Лучший классический альбом»...
Оулавюр Арналдс поделился новой композицией «Signs» и анонсировал альбом A Dawning22.05.25
Исландский композитор и мультиинструменталист Оулавюр Арналдс представил новую композицию «Signs» — первую из грядущего альбома A Dawning...
Бруно Бавота поделился новой композицией «Not here»19.05.25
Бруно Бавота поделился новой композицией — «Not here». Работа продолжает творческую линию, заложенную в его предыдущем релизе Get Lost...
Аккредитация СМИ, медиапартнерство и бартер
Мы открыты к медиапартнерству и бартеру со СМИ, рекламными агентствами, отелями и другими коммерческими организациями.
Будем рады сотрудничеству!