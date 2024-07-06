Концерты в Новороссийске

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Новороссийск — это курортный город на берегу Черного моря с богатой культурной жизнью. Здесь можно посетить театры с выразительными постановками, современные кинотеатры с широким выбором фильмов и увлекательные музеи, раскрывающие историю региона. Афиша концертов 2024 года предлагает разнообразные музыкальные события на любой вкус. Выбирайте самые интересные концерты оркестра CAGMO и наслаждайтесь музыкальными выступлениями в уникальной атмосфере!