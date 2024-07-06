Концерты в Новосибирске

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Новосибирск – один из крупнейших городов России c высоко развитой инфраструктурой культурного досуга для всей семьи. Интеллектуальный отдых в столице Сибири включает в себя театр, балет, оперу, концерты классической музыки. Новые спектакли и постановки, оркестры, знаменитые гости и музыканты мирового класса – знаковые черты культурной жизни Новосибирска. Приглашаем вас познакомиться с нашей афишей концертов 2024 года и насладиться превосходными симфоническими произведениями оркестра CAGMO. Приобретайте билеты на мероприятия заранее, чтобы не пропустить главные события сезона.