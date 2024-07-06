Концерты в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород — это древний город на берегу Волги, который сочетает в себе богатое культурное наследие и современные развлечения. Здесь вы найдете уютные театры, современные кинотеатры, увлекательные музеи и многочисленные концертные площадки. Афиша концертов 2024 года обещает разнообразие музыкальных программ и яркие выступления оркестра CAGMO. Насладитесь с нами волшебством музыки!