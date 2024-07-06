Концерты в Новокузнецке

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Новокузнецк – город на юге Кузбасса, который радует разнообразием развлечений. Здесь вы найдете современные кинотеатры, театры и многочисленные музеи, отражающие богатое культурное наследие региона. Погрузитесь в мир музыки с афишей концертов на 2024 год от оркестра CAGMO!