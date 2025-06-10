Концерты в Нефтекамске

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Людовико Эйнауди выпустил мобильное приложение Ludo

10.06.25Людовико Эйнауди

Итальянский композитор Людовико Эйнауди выпустил собственное мобильное приложение под названием LUDO...

Оскар Шустер сделал музыкальное видео на компьютере 1985 года

09.06.25Оскар Шустер сделал музыкальное видео на компьютере 1985 года

Оскар Шустер представил необычный музыкальный видеопроект, выполненный с использованием компьютера Commodore Amiga, выпущенного в 1985 году...

Масаёси Фудзита анонсировал выход саундтрека к фильму Smoking Tigers

05.06.25Масаёси Фудзита анонсировал выход саундтрека к фильму Smoking Tigers

Композитор Масаёси Фудзита анонсировал выход саундтрека к дебютному полнометражному фильму корейско-американского режиссёра Со Ён Шелли Йо — Smoking Tigers...

Оулавюр Арналдс рассказал о создании альбома A Dawning в новом интервью

04.06.25Оулавюр Арналдс рассказал о создании альбома A Dawning в новом интервью

Оулавюр Арналдс в беседе с Nialler9 поделился подробностями создания предстоящего альбома A Dawning, над которым он работал вместе с Эйном Френчем (Talos)...

В новом фильме Уэса Андерсона прозвучит музыка Игоря Стравинского и Александра Деспла

02.06.25В новом фильме Уэса Андерсона прозвучит музыка Игоря Стравинского и Александра Деспла

Музыка выдающегося русского композитора Игоря Стравинского станет одной из центральных тем нового фильма Уэса Андерсона «Финикийская схема»...

Ханс Циммер рассказал в чем заключается работа кинокомпозитора

28.05.25Ханс Циммер рассказал в чем заключается работа кинокомпозитора

Ханс Циммер в недавнем интервью с музыкальным продюсером Риком Беато поделился собственным взглядом на суть профессии композитора в киноиндустрии...

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