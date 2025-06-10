Концерты в Нефтекамске

Новости
Людовико Эйнауди выпустил мобильное приложение Ludo10.06.25
Итальянский композитор Людовико Эйнауди выпустил собственное мобильное приложение под названием LUDO...
Оскар Шустер сделал музыкальное видео на компьютере 1985 года09.06.25
Оскар Шустер представил необычный музыкальный видеопроект, выполненный с использованием компьютера Commodore Amiga, выпущенного в 1985 году...
Масаёси Фудзита анонсировал выход саундтрека к фильму Smoking Tigers05.06.25
Композитор Масаёси Фудзита анонсировал выход саундтрека к дебютному полнометражному фильму корейско-американского режиссёра Со Ён Шелли Йо — Smoking Tigers...
Оулавюр Арналдс рассказал о создании альбома A Dawning в новом интервью04.06.25
Оулавюр Арналдс в беседе с Nialler9 поделился подробностями создания предстоящего альбома A Dawning, над которым он работал вместе с Эйном Френчем (Talos)...
В новом фильме Уэса Андерсона прозвучит музыка Игоря Стравинского и Александра Деспла02.06.25
Музыка выдающегося русского композитора Игоря Стравинского станет одной из центральных тем нового фильма Уэса Андерсона «Финикийская схема»...
Ханс Циммер рассказал в чем заключается работа кинокомпозитора28.05.25
Ханс Циммер в недавнем интервью с музыкальным продюсером Риком Беато поделился собственным взглядом на суть профессии композитора в киноиндустрии...
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